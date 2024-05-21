ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2024 по футзалу. На нем разместили игрока отстраненной сборной России.
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В ФИФА отреагировали на скандал
Изображение было на официальном сайте ФИФА в разделе продажи билетов на чемпионат мира.
Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На изображении присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.
Первый вариант постера с россиянином / фото ФИФА
Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". Вполне вероятно, что дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.
Через некоторое время российского футболиста убрали с постера и заменили на португальца.
Обновленный плакат ЧМ-2024 по футзалу / фото ФИФА
Напомним, что в 2022 году все российские сборные и клубы отстранены от международных турниров. Команда по футзалу играет только товарищеские матчи против сборных Вьетнама, Беларуси, Ирана, Узбекистана и Сербии.