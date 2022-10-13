Вікторія Кислова виставила історичну бронзову нагороду на благодійний розіграш. Усі виручені гроші повинні були піти на потреби українських військових.
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Медаль залишилась у власниці
12 жовтня голкіперка оголосила суму, яку вдалось зібрати за аукціон. 150 тисяч гривень віддали за найпам'ятнішу медаль у кар'єрі футзалістки. Такий лот від Вікторії викупив український спортивний портал Sport.ua. Наші "колеги по цеху" не лише перерахували більшу суму, ніж було виручено, а й залишили нагороду у її авторки.
Частина суми пішла на допомогу придбання двох автомобілів – 75 тисяч. Цікаво, що ці кошти пішли на допомогу збору, який розпочав футзаліст чоловічої збірної України Євген Сірий.
Історична медаль Євро-2022 з футзалу / Фото Вікторії Кислової
25 тисяч гривень воротарка "синьо-жовтих" перевела на рахунок "Українського жіночого батальйону" для купівлі необхідних речей для захисників.
Ще за 29 800 гривень закупили дощовики та грілки для бійців, які щодня у дощ та спеку боронять нашу країну від ворога.
Ще 10 тисяч були переведені на реабілітацію пораненого військового. У скарбничці Кислової залишилось ще 10 тисяч, які вже незабаром знайдуть своє призначення та будуть наближати допомогу України у війні проти Росії.
Як збірна України здобула історичну медаль Євро-2022
- У "Фіналі чотирьох" виступали наступні збірні: Україна, Іспанія, Португалія та Угорщина. Остання замінила на турнірі Росію.
- У першому матчі підопічні Олега Шайтанова були розбиті іспанками – 9:0.
- Тому українки продовжили свій шлях лише у боротьбі за "бронзу" чемпіонату Європи. У ній українська збірна зустрілась із Угорщиною. У непоступливому матчі наші дівчата вирвали перемогу з рахунком 1:2.
- Жіноча збірна України з футзалу здобула історичні медалі чемпіонату Європи-2022.
- Іспанія захистила звання чемпіонок Європи.