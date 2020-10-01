Чемпионат Украины в миксе по футволею стал первым таким турниром в стране. Участники исторических соревнований поделились своими впечатлениями от чемпионата, рассказали что хотели бы добавить в следующем сезоне и как им такой опыт в новом для них виде спорта – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Серебряный призер в миксте Дмитрий Масалев, который выступал в паре с Анастасией Клипаченко, добавил в свой актив и "золото" соревнований в мужском тандеме, пишет 24 канал.

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Исторический микст по футволею

По его словам, четыре года назад ребята впервые познакомились с этим интересным видом спорта. Их наставник по футнету (тенисбол) Виленкин Денис Леонидович предложил парням летом попробовать себя в футволее. Сам тренер в футволей играет еще с далекого 2010 года, когда принимал участие в различных соревнованиях.

Парни почти сразу влюбились в футволей, начали активно тренироваться, развиваться и популяризировать этот вид спорта в нашей стране. С тех пор спортсмены приняли участие во многих международных турнирах по всему миру.

Дмитрий подчеркнул, что это уже четвертый чемпионат Украины среди мужчин. Если с каждым годом мужчин в футволее становится больше, то девушек пригласили только в этом году. Идея же организации такого турнира возникла у наставника.

Прорыв девушек в новом для них виде спорта

"Многие девушки в мире занимаются этим видом спорта, поэтому хотели, чтобы Украина не стала исключением. Встретился с Анастасией Клипаченко и предложил ей попробовать принять участие в чемпионате Украины. Анастасия пригласила других девушек потренироваться вместе с парнями. Они загорелись желанием развиваться в футволее. Готовились к соревнованиям только 1,5 месяца, но их профессиональный рост было видно невооруженным глазом. Решили сделать миксованные пары, чтобы соревнования стали еще более интересными", – рассказал Дмитрий Масалев.

Дмитрий надеется, что со временем все больше девушек заинтересуется футволеем. Поэтому в следующем году можно было бы провести исключительно женский турнир с большим количеством участников.

Пары соединяли так, что девушки и парни могли дополнять друг друга в игровом и эмоциональном планах. Уверен, что нам удалось создать конкурентоспособные дуэты,

– сказал Дмитрий.

"Считаю, что мы провели хороший турнир, большое количество матчей и незабываемые эмоции этому доказательство. Каждая пара хотела только победить, у всех девушек горели глаза, их спортивный интерес и азарт было сложно с чем-то сравнить. Поэтому чемпионат оставил после себя только положительные эмоции. Надеемся, что с каждым годом участников будет становиться еще больше, а игры будут привлекать больше внимания со стороны зрителей", – сказал серебряный призер.



Клипаченко/Масальов / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

Дмитрий подытожил, что футволею, как и многим другим видам спорта в Украине, не хватает финансирования со стороны государства. Спортсменам, которые занимаются этим видом спорта, хотелось бы иметь закрытый манеж, где можно было бы тренироваться и выступать в зимние месяцы, а не только летом.

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Такое развитие заинтересовало бы детей учиться играть в футволей еще с ранних лет.

Если тебе нравится заниматься любимым делом, тогда любые проблемы, можно решить. Футволей в наших сердцах, поэтому мы будем делать все, чтобы этот вид спорта в Украине вышел на еще более высокий уровень. Этот вид спорта заслуживает того, чтобы с каждым годом эта игра влюбляла в себя сердца других людей,

– подытожил Масалев.

Интересный опыт спортсменок

Дарья Ракицкая, которая поднялась на третью ступеньку пьедестала, также поражена новым для себя видом спорта.

"Влюбилась в футволей, кажется это один из лучших видов спорта, которым занималась. Хотелось бы дальше развиваться и расти в этом виде спорта. Одной из главных характеристик, которыми нужно обладать, это растяжка, с которой у меня никаких проблем нет. Многие девушки занимаются этим видом спорта в Латинской Америке, поэтому хотелось бы попробовать свои силы на высоком уровне", – сказала бронзовый призер чемпионата.



Ракицкая/Шевчук / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

Впечатления чемпионки

Поделилась своими впечатлениями от турнира и победительница соревнований в миксте Дарья Зеленская. Девушка считает, что чемпионат состоялся на хорошем уровне, не принимая во внимание то, что девушки так мало времени готовились к турниру и привыкали к новому для себя виду спорта.

По словам Дарьи, все девушки старались, хотели победить, поэтому матчи были интересными и эмоциональными.

Дарья считает, что в футволее многое зависит от твоей техники. Еще в юности, когда Дарья играла за футзальную команду "Беличанка", любила до и после тренировки поупражняться в набивке мяча и совершенствовала свою технику. Дарья полагает, что именно это ей помогло быстрее привыкнуть к тому, что в футволее нужно держать мяч постоянно вверху.

Зеленская поделилась, что в день турнира у нее был простой план – просто сыграть в свое удовольствие. Конечно, Дарья хотела победить, но больше хотелось насладиться игрой. Очень помогала спортсменке поддержка партнера по команде Ивана. Он не давал девушке сдаваться после неудачных розыгрышей.

Нравится динамика этого вида спорта, как он быстро развивается и совершенствуется. Я много лет занималась футзалом и всегда за спиной была команда, которая подстраховывает и поможет, поэтому здесь похожие ощущения,

– подытожила Дарья.

Футзал стал фундаментом для футволея

Также поделилась впечатлениями от нового для себя вида спорта футзалистка сборной Украины Ирина Дубицкая.

"Не скажу, что футволей мне полностью заменил футзал, но я поражена этим видом спорта. В футволее от каждого твоего движения зависит итоговый результат. Парни и их тренер захотели, чтобы у них была женская команда, как принято в европейских странах. У нас хороший коллектив и атмосфера внутри него. Тренируясь видим уровень ребят, который нас мотивирует расти в профессиональном плане", – рассказала Дубицкая.



Участники чемпионата Украины в миксте / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

По словам девушки, большим преимуществом тех девушек, которые пришли в новый для себя вид спорта, является то, что у нас есть заложенный фундамент еще по футзалу. По мнению Ирины, после чемпионата Украины глаза у девушек еще больше загорелись, а желание, это главное для развития в спорте.

Футволей пришел в то время, когда немного опускались руки относительно будущего в спорте,

– заявила спортсменка.

Ирина добавила, что первые тренировки были достаточно сложными, но с каждым последующим днем ​​она адаптировалась к новому для себя виду спорта.

"Сначала думала, что главное в футболее – техника, но оказалось, что нет. Здесь большую роль играет психология. Готов ли ты несмотря на ошибку в решающий момент не опустить руки и вырвать нужный результат. Ребята за деньги арендуют поле для тренировок, поэтому хотелось, чтобы была поддержка со стороны спонсоров и страны. А там уже примерно через год можно было бы принять участие в международных соревнованиях", – подытожила свой комментарий Ирина.