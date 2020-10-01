Чемпіонат України у міксі з футволею став першим такий турніром у країні. Учасники історичних змагань поділились своїми враженнями від чемпіонату, розповіли чого хотіли б додати наступного сезону та як їм такий досвід у новому для них виді спорту – в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

Срібний призер у міксті Дмитро Масальов, який виступав у парі з Анастасією Кліпаченко, додав у свій актив і "золото" змагань у чоловічому тандемі, пише 24 канал.

Історичний мікст з футволею

За його словами, чотири роки тому хлопці вперше познайомились із цим цікавим видом спорту. Їх наставник із футнет (тенісбол) Віленкін Денис Леонідович запропонував хлопцям влітку спробувати себе у футволеї. Сам тренер у футболей грає ще з далекого 2010 року, коли брав участь у різноманітних змаганнях.

Тоді хлопці майже відразу закохались у футволей, розпочали активно тренуватись, розвиватись та популяризувати цей вид спорту у нашій країні. З того часу спортсмени взяли участь у багатьох міжнародних турнірах з усього світу.

Дмитро підкреслив, що це вже четвертий чемпіонат України серед чоловіків. Якщо з кожним роком чоловіків у футволеї стає більше, то дівчат запросили лише цього року. Ідея ж організації такого турніру виникла у наставника.

Прорив дівчат у новому для них виді спорту

"Багато дівчат у світі займаються цим вид спорту, тому хотіли, щоб Україна не стала виключенням. Зустрівся із Анастасією Кліпаченко та запропонував їй спробувати взяти участь у чемпіонаті України. Анастасія запросила інших дівчат потренуватись спільно з хлопцями. Вони загорілись бажанням розвиватись у футволеї. Готувались до змагань лише 1,5 місяці, але їх професійний ріст було видно неозброєним оком. Вирішили зробити міксовані пари, щоб змагання стали ще цікавішими", – розповів Дмитро Масальов.

Дмитро сподівається, що з часом все більше дівчат зацікавиться футволеєм. Тому наступного року можна було б провести виключно жіночий турнір з великою кількістю учасниць.

Пари з'єднували так, що дівчата та хлопці могли доповнювати одне одного в ігровому та емоційному планах. Впевнений, що нам вдалось створити конкурентоспроможні дуети,

– сказав Дмитро.

"Вважаю, що ми провели хороший турнір, велика кількість матчів та незабутні емоції цьому доказ. Кожна пара хотіла лише перемогти, у всіх дівчат горіли очі, їх спортивний інтерес та азарт було складно з чимось порівняти. Тому чемпіонат залишив по собі лише позитивні емоції. Сподіваємось, що з кожним роком учасників ставатиме ще більше, а ігри будуть привертати більше уваги зі сторони глядачів", – сказав срібний призер.



Кліпаченко/Масальов / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

Дмитро підсумував, що футволею, як і багатьом іншим видам спорту в Україні, не вистачає фінансування зі сторони держави. Спортсменам, які займаються цим видом спорту, хотілось би мати закритий манеж, де можна було б тренуватись та виступати у зимові місяці, а не лише влітку.

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Такий розвиток зацікавив би дітей вчитись грати у футволей ще з ранніх років.

Якщо тобі подобається займатись улюбленою справою, тоді будь-які проблеми, можна вирішити. Футволей у наших серцях, тому ми будемо робити все, щоб цей вид спорту в Україні вийшов на ще вищий рівень. Цей вид спорту заслуговує на те, щоб з кожним роком ця гра закохувала у себе серця інших людей,

– підсумував Масальов.

Цікавий досвід спортсменок

Дар'я Ракицька, яка підійнялась на третю сходинку п'єдесталу, також вражена новим для себе видом спорту.

"Закохалась у футволей, здається це один з найкращих видів спорту, яким займалась. Хотілось би далі розвиватись та рости у цьому виді спорту. Однією із головних характеристик, якими потрібно володіти, це розтяжка, з якою у мене жодних проблем немає. Багато дівчат займаються цим видом спорту у Латинській Америці, тому хотілось би спробувати свої сили на високому рівні", – сказала бронзова призерка чемпіонату.



Ракицька / Шевчук / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

Враження чемпіонки

Поділилась своїми враженнями від турніру і переможниця змагань у міксті Дарія Зеленська. Дівчина вважає, що чемпіонат відбувся на хорошому рівні, не беручи до уваги те, що дівчата так мало часу готувались до турніру та звикали до нового для себе виду спорту.

За словами Дарії, всі дівчата старались, хотіли перемогти, тому матчі були цікавими та емоційними.

Дарія вважає, що у футволеї багато чого залежить від твоєї техніки. Ще в юності, коли Дарія грала за футзальну команду "Біличанка", любила до та після тренування повправлятись у набиванні м'яча та вдосконалювала свою техніку. Дарія гадає, що саме це їй допомогло швидше звикнути до того, що у футволею потрібно тримати м'яч постійно вгорі.

Зеленська поділилась, що у день турніру у неї був простий план – просто зіграти в своє задоволення. Звичайно, Дарія хотіла здобути перемогу, але більше хотілось насолодитись грою. Дуже допомагала спортсменці підтримка партнера по команді Івана. Він не давав дівчині здаватися після невдалих розіграшів.

Подобається динаміка цього виду спорту, як він швидко розвивається та вдосконалюється. Я багато років займалася футзалом і завжди за спиною була команда, яка підстраховує та допоможе, тому тут схожі відчуття,

– підсумувала Дарія.

Футзал став фундаментом для футволею

Також поділилась враженнями від нового для себе виду спорту футзалістка збірної України Ірина Дубицька.

"Не скажу, що футволей мені повністю замінив футзал, але я вражена цим видом спорту. У футволею від кожного твого руху залежить підсумковий результат. Хлопці та їх тренер захотіли, щоб у них була жіноча команда, як заведено у європейських країнах. У нас гарний колектив та атмосфера всередині нього. Тренуючись бачимо рівень хлопців, який нас мотивує рости у професійному плані", – розповіла Дубицька.



Учасники чемпіонату України у міксті / Фото: Facebook.com/Footvolley-Ukraine

За словами дівчини, великою перевагою дівчат, які прийшли у новий для себе вид спорту те, що у нас є закладений фундамент ще з футзалу. На думку Ірини, після чемпіонату України очі у дівчат ще більше загорілись, а бажання, це головне для розвитку у спорті.

Футволей прийшов у той час, коли трохи опускались руки щодо майбутнього у спорті,

– заявила спортсменка.

Ірина додала, що перші тренування були достатньо складними, але з кожним наступним днем вона адаптовувалась до нового для себе виду спорту.

"Спершу думала, що головне у футболеї – техніка, але виявилось, що ні. Тут велику роль відіграє психологія. Чи готовий ти попри помилку у вирішальний момент не опустити руки та вирвати потрібний результат. Хлопці за власний кошт орендують поле для тренувань, тому хотілось, щоб була підтримка зі сторони спонсорів та країни. А там вже приблизно через рік можна було б взяти участь у міжнародних змаганнях", – підсумувала свій коментар Ірина.