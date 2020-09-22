20 сентября в Киеве состоялся исторический для Украины турнир по футволею. Любители этого вида спорта определили лучших в мужских противостояниях и миксте.

На гарячем песке в Киеве было очень жарко. В исключительно мужских матчах победителя определяли по системе, где каждый играет с каждым, пишет 24 канал.

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Исторические соревнования в Украине

Мужские пары определяли победителя в двух сетах, а вот в миксте – в одну (до 15 очков). Сильнейшим оказался дуэт Ивана Грома и Дмитрия Масалева, для Ивана это было не единственное "золото" соревнований. Вице-чемпионами Кубка Украины стали Дмитрий Шевчук и Олег Усиченко. Тройку лидеров замкнул тандем Дмитренко/Попов.

Еще жарче было в матчах микста, где успех праздновали Иван Гром и Дарья Зеленская. Всего за "золото" соревновались 7 дуэтов.

Серебряные награды завоевали Дмитрий Масалев, в активе которого уже есть награда высшей пробы. В паре с ним серебряную медаль завоевала Анастасия Клипаченко. "Бронза" Кубка Украины в миксте досталась паре Дмитрий Шевчук/Дарья Ракицкая.

Что такое футволей? Это вид спорта, который сочетает в себе навыки футбола и волейбола. Придуман футволей был еще в 1965 году на известном пляже Копакабана. Тогда игра в футбол на пляже была запрещена. Чтобы обойти запрет, любители футбола начали играть на волейбольных площадках, перебрасывая мяч через сетку ногами.

Кто принял участие в миксте

Ирина Дубицкая / Тимур Тамара

Дарья Зеленская / Иван Гром

Дарья Ракицкая / Дмитрий Шевчук

Александра Скибина / Олег Усиченко

Анастасия Клипаченко / Дмитрий Масалев

Анастасия Терех / Денис Виленкин

Алена Кирильчук / Андрей Неруш