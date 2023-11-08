Подопечные Марино Пушича создали настоящую сенсацию и обыграли лидера квартета со счетом 1:0. Победным взятием ворот отличился Даниил Сикан.

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Прогноз врача по восстановлению Сикана

Однако для героя матча поединок закончился не лучшим образом. Он не смог его доиграть до конца из-за повреждения плеча, полученного в первой половине второго тайма. Поэтому на 62-й минуте был заменен на Кевина Келси.

Футбольный врач Дмитрий Бабелюк оперативно прокомментировал травму. Он рассказал, что случилось у форварда с плечом и дал прогноз о его возвращении на поле.

"Сустав Данила не выдержал приема Кристенсена, который схватил игрока и положил на газон, добавив своего веса сверху. Сикан провел на поле еще несколько минут, постоянно проверяя плечо, а затем отполз за пределы поля, где просигнализировал врачам клуба, что не сможет продолжать игру .

Ситуация Даниила очень напоминает случай между Рамосом и Салахом в финале ЛЧ, когда Рамос также положил на газон египтянина, травмировав плечо. Это точно не вывих, не перелом ключицы, не критические проблемы.

По месту травмы и механизма, скорее всего, игрок повредил акромио-ключичное соединение (AC joint). Это небольшой сустав, соединяющий между собой ключицу и лопатку и критичный для движения руки в плечи.



Очень болезненная травма, которая значительно ограничивает движения, но очень редко требует оперативного вмешательства. Скорее всего, игрок пропустит несколько недель, но сможет сыграть до зимней паузы.

– написал Бабелюк.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Даниил Сикан является лучшим бомбардиром Шахтера. Он забил три из шести голов "горняков" и находится в топ-10 среди всех голеадоров турнира в сезоне-2023/2024.

Интересно. Несмотря на решающий гол, который забил Даниил Сикан, лучшим игроком матча Шахтер – Барселона УЕФА признала Георгия Судакова.

В настоящее время "горняки" занимают третье место в турнирной таблице группы H с 6 набранными пунктами. Свой следующий матч Шахтер сыграет 28 ноября против бельгийского Антверпена, который проиграл все свои 4 матча.