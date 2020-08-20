В Беларуси решили возобновить футбольные матчи, но проводить их будут без зрителей. Причину такого решения четко так и не озвучили.

Решение о проведении матчей без зрителей приняла Ассоциация "Белорусская федерация футбола". Речь идет о матче ближайшего тура высшей, первой и второй лиги, дублирующих составов, а также среди женских команд, которые запланированы после 20 августа.

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Причиной для проведения матчей без зрителей названа "В связи со сложившейся ситуацией". Что именно понимается под этим выражением – не указано.