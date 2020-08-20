Футбольные матчи в Беларуси состоятся без зрителей
В Беларуси решили возобновить футбольные матчи, но проводить их будут без зрителей. Причину такого решения четко так и не озвучили.
Решение о проведении матчей без зрителей приняла Ассоциация "Белорусская федерация футбола". Речь идет о матче ближайшего тура высшей, первой и второй лиги, дублирующих составов, а также среди женских команд, которые запланированы после 20 августа.
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Причиной для проведения матчей без зрителей названа "В связи со сложившейся ситуацией". Что именно понимается под этим выражением – не указано.
- Напомним, перед этим в Беларуси перенесли на более поздний срок матчи, которые должны были состояться 13 – 17 августа. Тогда причиной переноса матчей назвали "форс-мажорные обстоятельства".
- Под угрозой был в матч квалификации Лиги чемпионов с участием брестского " Динамо "против" Астаны " 18 августа. Однако он состоялся. Матч закончился со счетом 6:3, а две результативные передачи в этом матче отдал Артем Милевский.
- Во время пандемии коронавируса, когда футбол в Европе был на карантине, в Беларуси не переносили матчи, и происходили они со зрителями.
- В Беларуси вторую неделю продолжаются массовые протесты после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Митингующие не согласны с официальными результатами голосования и указывают на массовые фальсификации. Между ними и силовиками произошло немало стычек. Правоохранители задержали несколько тысяч участников акций. Известно как минимум о трех погибших.