У Білорусі вирішили відновити футбольні матчі, але проводити футбольні матчі без глядачів. Причину для такого рішення чітко так і не озвучили.

Рішення про проведення матчів без глядачів прийняла Асоціація "білоруська федерація футболу". Мова йде про матчі найближчого туру вищої, першої та другої ліги, дублюючих складів, а також серед жіночих команд, які заплановані після 20 серпня.

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Причиною для проведення матчів без глядачів названо "у зв'язку зі ситуацією, що склалася". Що саме розуміється під цим висловом – не вказано.