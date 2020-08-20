Футбольні матчі в Білорусі відбудуться без глядачів
У Білорусі вирішили відновити футбольні матчі, але проводити футбольні матчі без глядачів. Причину для такого рішення чітко так і не озвучили.
Рішення про проведення матчів без глядачів прийняла Асоціація "білоруська федерація футболу". Мова йде про матчі найближчого туру вищої, першої та другої ліги, дублюючих складів, а також серед жіночих команд, які заплановані після 20 серпня.
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Причиною для проведення матчів без глядачів названо "у зв'язку зі ситуацією, що склалася". Що саме розуміється під цим висловом – не вказано.
- Нагадаємо, перед тим у Білорусі перенесли на пізніший термін матчі, які повинні були відбутися 13 – 17 серпня. Тоді причиною перенесення матчів назвали "форс-мажорні обставини".
- Під загрозою був у матч кваліфікації ліги чемпіонів за участі брестського "Динамо" проти "Астани" 18 серпня. Однак він відбувся. Матч закінчився з рахунком 6:3, а дві результативні передачі у цьому матчі віддав Артем Мілевський.
- Під час пандемії коронавірусу, коли футбол в Європі був на карантині, у Білорусі не переносили матчі, і відбувалися вони з глядачами.
- У Білорусі другий тиждень тривають масові протести після президентських виборів, які відбулися 9 серпня. Мітингувальники не згідні з офіційними результатами голосування і вказують на масові фальсифікації. Між ними та силовиками відбулося чимало сутичок. Правоохоронці затримали декілька тисяч учасників акцій. Відомо як мінімум про трьох загиблих.