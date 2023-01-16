Футболку с автографом Мудрика выставили на аукцион: деньги пойдут защитникам Украины

Аукцион с футболкой самого дорогого футболиста в истории Украины будет проведен 20 января. Победитель получит ценный трофей, а на собранные средства закупят оборудование для украинских воинов.

Переход Михаила Мудрика в лондонскому Челси стал самым дорогим трансфером украинских футболистов за всю историю. Стоимость футбольного бриллианта вместе с бонусами составила 100 миллионов евро. Можно только представить, сколько будут стоить вещи самого дорогого украинца.

Читайте также Мудрик столкнулся с первыми проблемами в Челси: игрок может остаться без Лиги чемпионов

Уникальный лот благотворительного аукциона

Sport&Business Club Ukraine совместно с благотворительной организацией B42KON проведут очередной благотворительный аукцион. Главным лотом аукциона станет футболка с автографом самого дорогого украинского футболиста.

Уникальная футболка была изготовлена специально для матча Лиги наций между Украиной и Шотландией (0:0), который прошел 27 сентября 2022 года.

Фото футболки Михаила Мудрика / instagram.com/b42kon.help

Аукцион состоится 20 января, а все желающие могут поучаствовать перейдя на страницу волонтерской организации B42KON в Instagram.

Все средства от аукциона пойдут на покупку скорой помощи для защитников Украины.