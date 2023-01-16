Переход Михаила Мудрика в лондонскому Челси стал самым дорогим трансфером украинских футболистов за всю историю. Стоимость футбольного бриллианта вместе с бонусами составила 100 миллионов евро. Можно только представить, сколько будут стоить вещи самого дорогого украинца.
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Уникальный лот благотворительного аукциона
Sport&Business Club Ukraine совместно с благотворительной организацией B42KON проведут очередной благотворительный аукцион. Главным лотом аукциона станет футболка с автографом самого дорогого украинского футболиста.
Уникальная футболка была изготовлена специально для матча Лиги наций между Украиной и Шотландией (0:0), который прошел 27 сентября 2022 года.
Фото футболки Михаила Мудрика / instagram.com/b42kon.help
Аукцион состоится 20 января, а все желающие могут поучаствовать перейдя на страницу волонтерской организации B42KON в Instagram.