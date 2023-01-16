Перехід Михайла Мудрика до лондонського Челсі став найдорожчим трансфером українських футболістів за всю історію. Вартість футбольного діаманта разом з бонусами склала 100 мільйонів євро. Можна тільки уявити скільки коштуватимуть речі найдорожчого українця.

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Унікальний лот благодійного аукціону

Sport&Business Club Ukraine спільно з благодійною організацією B42KON проведуть черговий благодійний аукціон. Головним лотом аукціону стане футболка з автографом найдорожчого українського футболіста.

Унікальна футболка була виготовлена спеціально для матчу Лігі націй між Україною та Шотландією (0:0), який відбувся 27 вересня 2022 року.

Фото футболки Михайла Мудрика / instagram.com/b42kon.help

Аукціон відбудеться 20 січня, а всі бажаючи можуть прийняти участь перейшовши на сторінку волонтерської організації B42KON у Instagram.

Важливо! Усі кошти від аукціону підуть на купівлю машини швидкої допомоги для захисників України.