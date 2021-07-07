Футболка с Беленюком на фоне силуэта Украины, но без Крыма: борец стал жертвой мошенников

Украинский борец Жан Беленюк рассказал о том, как стал жертвой мошенников в соцсетях. Люди без согласования со спортсменом продавали футболки с его изображением.

Попал в неприятную ситуацию

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 выложил сторис в своем инстаграме, в котором показал сообщение от мошенников. Эти люди продавали футболки в интернете с изображением борца без согласия самого Жана Беленюка.

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Интересно, что неизвестная компания написала Беленюку и предложила ему приобрести такую ​​футболку со скидкой. Ее стоимость 590 гривен. Жану объявили цену в российской валюте – 1000 рублей. И это уже со скидкой, до этого ее стоимость была 1600 рублей.

Не было бы все так скандально, если бы на футболке не был нанесен контур Украины без оккупированного Крыма. Такой поступок возмутил украинского борца, который будет выступать под "сине-желтым" флагом на Олимпиаде-2020 в японском Токио.

Что вы знаете о наглости? Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом. Они знают, что я – украинец, карту моей страны они напечатали без украинского Крыма. Они еще и предложили мне купить эту футболку. Внимание... со скидкой... без комментариев,

– прокомментировал Беленюк.



Стал жертвой мошенников / Скришот из инстаграма Жана Беленюка