Потрапив у неприємну ситуацію

Срібний призер Олімпійський ігор-2016 виклав сторіс у своєму інстаграмі, у якому показав повідомлення від шахраїв. Ці люди продавали футболки в інтернеті із зображенням борця без згоди самого Жана Беленюка.

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Цікаво, що невідома компанія написала Беленюку та запропонувала йому придбати таку футболку зі знижкою. Її вартість 590 гривень. Жану оголосили ціну у російській валюті – 1000 рублів. І це вже зі знижкою, до цього її вартість була 1600 рублів.