Жан Беленюк отреагировал на драку между нардепами Николаем Тищенко и Ильей Кивой, которая произошла 17 июня на заседании Верховной Рады. Борец отдал победу со счетом 1:0 своему коллеге по фракции Тищенко.

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Сегодня в Раде день греко-римской борьбы. В схватке Тищенко – Кива победил Николай Тищенко, выполнив вытеснение соперника с помощью захвата "рука снизу", который оценивается в 1 балл. Мои поздравления победителю,

– написал Беленюк.

Что известно о драке Кивы и Тищенко?