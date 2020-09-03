Футболисты сборной Украины выйдут на матч против Швейцарии в Лиге наций с траурными повязками на руках. Такой поступок совершен в память о погибшем от коронавируса враче команды.

Перед стартовым свистком арбитра матча будет объявлена минута молчания для чествования памяти врача национальной команды Украины Ашота Худаева. 48-летний специалист скончался 25 июля из-за коронавируса, сообщает УАФ.

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Памяти врача

Весь матч со Швейцарией национально сборная Украины будет играть с черными повязками на руках.

Ранее главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко и Александр Шовковский посетили могилу врача. Вирус поразил 70% его легких. Он находился под аппаратом искусственного дыхания, но его сердце не выдержало.

Антон Худаев был более 20 лет врачом харьковского "Металлиста", а после создания "Металлист-1925" с первого дня работал в этой команде. Все знали его как Ашота. С 2016 года он работал врачом в сборной Украины по футболу.

Добавим, что сборная Украины в течение трех дней проведет два поединка в Лиге наций. Сначала команда Андрея Николаевича сыграет против Швейцарии уже сегодня, 3 сентября, на "Арене Львов". А 6 сентября украинские футболисты попытаются победить Испанию.