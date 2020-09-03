Футболісти збірної України вийдуть на матч проти Швейцарії у Лізі націй із траурними пов'язками на руках. Такий вчинок зроблений у пам’ять про загиблого від коронавірусу лікаря команди.

Перед стартовим свистком арбітра матчу буде оголошено хвилину мовчання для вшанування пам’яті лікаря національної команди України Ашота Худаєва. 48-річний спеціаліст помер 25 липня через захворювання на коронавірус, повідомляє УАФ.

До теми: Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу

Вшанування пам'яті

Увесь матч зі Швейцарією національно збірна України гратиме із чорними пов’язками на руках.

Раніше головний наставник збірної України Андрій Шевченко та Олександр Шовковський відвідали могилу лікаря. Вірус вразив 70% його легенів. Він перебував під апаратом штучного дихання, але його серце не витримало.

Антон Худаєв був понад 20 років лікарем харківського "Металіста", а після створення "Металіст-1925" з першого дня працював у цій команді. Всі знали його як Ашота. З 2016 року він працював лікарем у збірній України з футболу.

Додамо, що збірна України протягом трьох днів проведе два поєдинки у Лізі націй. Спочатку команда Андрія Миколайовича зіграє проти Швейцарії вже сьогодні, 3 вересня, на "Арені Львів". А 6 вересня українські футболісти спробують перемогти Іспанію.