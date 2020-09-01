Наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил могилу врача национальной сборной Украины и "Металлиста-1925" Ашота Худаева.

Вместе с Шевченко почтить память Худаева прибыл его ассистент Александр Шовковский. Соответствующее видео опубликовал официальный Youtube-канал УАФ.

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"Худаев был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Он был очень спокойным. Никогда не было никаких проблем. К нему обращались – он всегда со спокойствием объяснял, помогал ребятам. Он был очень хорошим человеком в коллективе, его уважали, им дорожили", – сказал Андрей Шевченко.

Смерть Ашота Худаева

25 июля от коронавируса умер врач "Металлист-1925" и сборной Украины Ашот Худаев. Ему было 48 лет.

Вирус поразил 70 процентов его легких. Он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако у него не выдержало сердце.