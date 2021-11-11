Футболисты сборной Украины пригласили фанатов на стадион в матче с Болгарией: яркое видео
Источник:ютуб-канал УАФ
Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч с Болгарией. "Сине-желтые" сыграют в Одессе на стадионе "Черноморец".
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Одесса впервые за пять лет примет поединок национальной команды страны. Футболисты решили ярким роликом пригласить фанатов посетить товарищеский матч с болгарами.
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Участие в видео приняли Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Сергей Кривцов и Даниил Сикан. Для голкипера Динамо Бущана этот поединок будет особенным. Георгий сыграет в родном городе. Игроки призвали болельщиков прийти и поддержать команду в предпоследнем матче в 2021-м году.
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Что известно о поединке с Болгарией
- Футболисты выйдут на поле одесского стадиона "Черноморец" 11 ноября. Встреча начнется в 19:30. Встреча с болгарами будет товарищеской.
- Тренерский штаб "сине-желтых" уже определился с заявкой на игру. Этот матч будет репетицией перед ключевой игрой сезона с боснийцами в отборе чемпионата мира-2022.
- Последний раз Украина играла в Одессе в ноябре 2016 года против Финляндии в отборе к чемпионату мира-2018, в котором "сине-желтые" минимально обыграли соперника (1:0).