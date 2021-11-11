Шапаренко: Зарядіть нас своєю енергією

Одеса вперше за 5 років прийме поєдинок національної команди країни. Футболісти вирішили яскравим роликом запросити фанатів відвідати товариський матч із болгарами.

Варте уваги Коли одягаєш футболку збірної України – товариських ігор немає, – Андрій Ярмоленко

Участь у відео взяли Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Сергій Кривцов та Данило Сікан.

Для голкіпера Динамо Бущана цей поєдинок буде особливим. Георгій зіграє у рідному місті. Гравці закликали уболівальників прийти та підтримати команду у передостанньому матчі у 2021-му році.

Гравці збірної України звернулись до фанатів: дивіться відео

Що відомо про поєдинок із Болгарією