Шапаренко: зарядите нас своей энергией

Одесса впервые за пять лет примет поединок национальной команды страны. Футболисты решили ярким роликом пригласить фанатов посетить товарищеский матч с болгарами.

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Участие в видео приняли Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Сергей Кривцов и Даниил Сикан. Для голкипера Динамо Бущана этот поединок будет особенным. Георгий сыграет в родном городе. Игроки призвали болельщиков прийти и поддержать команду в предпоследнем матче в 2021-м году.

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