Неожиданности в заявке

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в домашнем товарищеском поединке с болгарами. Без неожиданностей не обошлось.

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Список состоит традиционно из 23-х игроков. Вне заявки украинской сборной неожиданно для всех оказались два основных футболиста Динамо – защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко.

Зато в заявку на матч попали Руслан Малиновский и Денис Гармаш.

Заявка сборной Украины

  • Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник
  • Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко
  • Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Денис Гармаш

Напомним, что из-за травмы матчи сборной в ноябре пропускает фланговый защитник Динамо Виталий Миколенко. Вместо него в линию защиты дозаявили защитника Шахтера Виктора Корниенко.