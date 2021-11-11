Неожиданности в заявке

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в домашнем товарищеском поединке с болгарами. Без неожиданностей не обошлось.

Интересно Когда надеваешь футболку сборной Украины – товарищеских игр нет, – Андрей Ярмоленко

Список состоит традиционно из 23-х игроков. Вне заявки украинской сборной неожиданно для всех оказались два основных футболиста Динамо – защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко.

Зато в заявку на матч попали Руслан Малиновский и Денис Гармаш.

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник

Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба

Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко

Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Денис Гармаш

Напомним, что из-за травмы матчи сборной в ноябре пропускает фланговый защитник Динамо Виталий Миколенко. Вместо него в линию защиты дозаявили защитника Шахтера Виктора Корниенко.

К слову. Товарищеский матч Украина – Болгария состоится 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало встречи в 19:30.