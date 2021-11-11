Неожиданности в заявке
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился со списком футболистов, которые смогут принять участие в домашнем товарищеском поединке с болгарами. Без неожиданностей не обошлось.
Интересно Когда надеваешь футболку сборной Украины – товарищеских игр нет, – Андрей Ярмоленко
Список состоит традиционно из 23-х игроков. Вне заявки украинской сборной неожиданно для всех оказались два основных футболиста Динамо – защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко.
Зато в заявку на матч попали Руслан Малиновский и Денис Гармаш.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Резник
- Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба
- Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Виктор Коваленко
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Денис Гармаш
Напомним, что из-за травмы матчи сборной в ноябре пропускает фланговый защитник Динамо Виталий Миколенко. Вместо него в линию защиты дозаявили защитника Шахтера Виктора Корниенко.