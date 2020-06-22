Футболисты "Олимпика", в которых на прошлой неделе обнаружили коронавирус, повторно прошли тестирование на COVID-19.

По информации "Футбол NEWS", их результаты оказались отрицательными. На этот раз тестирование проходили в другой клинике.

Читайте также Еще один украинский футболист подхватил COVID-19: известно имя

Если информация подтвердится официально, то "Олимпик" сможет сыграть в следующем туре УПЛ. Матч с "Карпатами" перенесли на неопределенный срок.

Коронавирус в "Олимпике": главное

20 июня два футболиста "Олимпика" сдали положительные тесты на коронавирус. Донецкий клуб 20 июня узнал результаты тестирования на COVID-19.

Предстоящий матч "Олимпика" с "Карпатами" в 27-м туре УПЛ перенесут. Поединок был запланирован на воскресенье, 21 июня, и должен был пройти в Луцке из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области.

Коронавирус в украинских клубах

До этого коронавирус диагностировали у трех футболистов львовского "Руха". В клубе обратились к УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч с "Агробизнесом" (24 июня), однако готовятся к будущему выезду к "Николаеву".

Ранее случаи с коронавирусом были обнаружены в двух клубах УПЛ: "Карпатах" и "Олимпике", в Первой лиге первым заразился хавбек "Миная" Игорь Вагин, который уже успел вылечиться.