Футболісти "Олімпіка", у яких минулого тижня виявили коронавірус, повторно пройшли тестування на COVID-19.

За інформацією "Футбол NEWS", їх результати виявилися негативними. Цього разу тестування проходили в іншій клініці.

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Якщо інформація підтвердиться офіційно, то "Олімпік" зможе зіграти в наступному турі УПЛ. Матч з "Карпатами" перенесли на невизначений термін.

Коронавірус в "Олімпіку": головне

20 червня два футболісти "Олімпіка" здали позитивні тести на коронавірус. Донецький клуб 20 червня дізнався результати тестування на COVID-19.

Майбутній матч "Олімпіка" з "Карпатами" в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок був запланований на неділю, 21 червня, і повинен був пройти в Луцьку через епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Коронавірус в українських клубах

До цього коронавірус діагностували у трьох футболістів львівського "Руху". У клубі звернулися до УАФ і ПФЛ з проханням перенести матч з "Агробізнесом" (24 червня), проте готуються до майбутнього виїзду до "Миколаєва".

Раніше випадки з коронавірусом були виявлені у двох клубах УПЛ: "Карпатах" та "Олімпіку", в Першій лізі першим заразився хавбек "Миная" Ігор Вагін, який вже встиг вилікуватися.