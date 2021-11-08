Футболисты МЮ требуют немедленной отставки Сульшера: Роналду возглавил бунт команды

Норвежский наставник Уле Гуннар Сульшер уже в скором времени может покинуть тренерский мостик Манчестер Юнайтед. Футболисты недовольны работой специалиста.

Терпение лопнуло

Манчестер Юнайтед под руководством Уле Гуннара Сульшера понемногу превращается в блеклое пятно в АПЛ. Поражение дома от Манчестер Сити (0:2) стало последней каплей терпения футболистов.

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Команда требует отставки норвежца с поста главного тренера. Однако все зависит от решения совладельца клуба Джоэла Глейзера. В планах руководства "красных дьяволов" не было увольнения Сульшера. Наставник должен был доработать до конца сезона. Но команда не намерена так долго ждать. Футболисты во главе с Криштиану Роналду высказали свои претензии относительно работы тренера.

Ранее Роналду призвал футболистов поддержать Сульшера после неудачных результатов и дать ему еще время на исправление. Теперь терпение португальца тоже лопнуло.

Если руководители МЮ таки прислушаются к недовольным игрокам, то команду до конца сезона может возглавить Ральф Рангник, который работает директором спорта и коммуникации в российском Локомотиве.

Карьера Сульшера в Манчестер Юнайтед