Головний наставник "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч не зміг поїхати на матч проти "Минаю". Хорватський фахівець захворів на коронавірус.

Футболісти "Дніпра-1" у матчі 10-го туру УПЛ проти "Минаю" не змогли розраховувати на допомогу свого наставника Ігоря Йовічевіча. Напередодні тренер здав обов'язковий тест на коронавірус, який показав позитивний результат, пише 24 канал.

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Без наставника

Спеціаліст вже пішов на самоізоляцію та зможе приєднатись до роботи у команді лише тоді, коли його тест покаже негативний результат. Ймовірно, що Йовічевіч пропускатиме декілька найближчих зустрічей дніпровського клубу.

Позитивний результат також здав помічник спеціаліста Юрій Беньо.

Додамо, що фахівець очолив команду наприкінці вересня. Контракт з тренером підписаний за схемою "2+1". У матчі проти "Десни" "Дінпро-1" здобув дебютну перемогу під керівництвом хорвата.