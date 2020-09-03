Футболисты "Динамо" готовы стать на сторону наставника команды Мирчи Луческу в конфликте с ультрас киевского клуба. Фанаты "Динамо" протестуют против назначения экс-тренера "Шахтера" Луческу наставником киевской команды.

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, как команда отнеслась к реакции фанатов на назначение Мирчи Луческу главным тренером. Об этом Георгий рассказал в интервью "ОТДУШИВДУШУ".

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У каждого есть право как-то думать

Цитаишвили считает, что для команды выгодно назначение Луческу главным тренером. В то же время конфликт тренера с ультрас он назвал досадным.

"Обидно, конечно. Мы ради них играем в футбол. Хотим, чтобы они приходили и поддерживали нас, чтобы заполнялись трибуны. Бывают случаи, когда ты проигрываешь или что-то не получается, но благодаря их поддержке ты играешь лучше.

Обидно, что так получилось, но у каждого есть право как-то думать. Мы, футболисты, понимаем, что это выгодная сделка для нас, "Динамо" и истории клуба. Нужны перемены. Всегда были, как говорит Игорь Суркис, динамовские сердца, а сейчас вот такой опытный человек, который очень много даст "Динамо", – сказал Георгий.

Кстати: Луческу был очень рад обыграть свой бывший клуб в Суперкубке, – тренер "Динамо"

Команда будет отстаивать Луческу

Георгий заявил, что команда будет поддерживать Луческу, если будет давление от фанатов.

Если надо будет, то да. Я не капитан команды, не лезу в эти дела. Я молодой футболист и не должен лезть туда. У меня есть другие проблемы и вопросы. Есть капитан, есть взрослые Бойко, Сидорчук и Буяльский, которые и должны обсуждать этот момент. Я не знаю, может, это уже обсуждалось,

– сказал Цитаишвили.

Конфликт ультрас и Луческу

Фанаты "Динамо" возмущены приходом Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Причина в том, что Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер" – принципиального соперника "Динамо".

После официального назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты и запустили в соцсетях хэштег #ДинамоБезСуркісів.

28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.