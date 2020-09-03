Футболісти "Динамо" готові стати на сторону наставника команди Мірчі Луческу у конфлікті з ультрас київського клубу. Фанати "Динамо" протестують проти призначення екстренера "Шахтаря" Луческу наставником київської команди.

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі розповів, як команда поставилася до реакції фанатів на призначення Мірчі Луческу головним тренером. Про це Георгій розповів в інтерв'ю "ОТДУШИВДУШУ".

До теми: Жорстка позиція: ультрас "Динамо" розповіли, чи підтримуватимуть команду з Луческу

У кожного є право якось думати

Цітаішвілі вважає, що для команди вигідне призначення Луческу головним тренером. Водночас конфлікт тренера з ультрас він назвав прикрим.

"Прикро, звичайно. Ми заради них граємо у футбол. Хочемо, щоб вони приходили і підтримували нас, щоб заповнювалися трибуни. Бувають випадки, коли ти програєш або щось не виходить, але через їх підтримку ти граєш краще.

Прикро, що так вийшло, але у кожного є право якось думати. Ми, футболісти, розуміємо, що це вигідна угода для нас, "Динамо" й історії клубу. Потрібні зміни. Завжди були, як каже Ігор Суркіс, динамівські серця, а зараз ось такий досвідчений чоловік, який дуже багато дасть "Динамо", – сказав Георгій.

До речі: Луческу був дуже радий обіграти свій колишній клуб у Суперкубку, – тренер "Динамо"

Команда буде відстоювати Луческу

Георгій заявив, що команда підтримуватиме Луческу, якщо буде тиск від фанатів.

Якщо треба буде, то так. Я не капітан команди, не лізу в ці справи. Я молодий футболіст і не повинен лізти туди. У мене є інші проблеми й питання. Є капітан, є дорослі Бойко, Сидорчук та Буяльський, які й повинні обговорювати цей момент. Я не знаю, може, це вже обговорювалося,

– сказав Цітаішвілі.

Конфлікт ультрас та Луческу

Фанати "Динамо" обурені приходом Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Причина в тому, що Луческу 12 років очолював "Шахтар" – принциповий суперник "Динамо".

Після офіційного призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести і запустили в соцмережах хештег #ДинамоБезСуркісів.

28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.