Нужно выдерживать дистанцию: в Англии футболистам запретят приближаться к судьям

В Англии могут пойти на революционный шаг. Нововведение снизит количество конфликтных ситуаций и провокативных эпизодов.

Футболистам, выступающим в Англии, могут запретить приближаться к судьям. Все из-за недавнего громкого инцидента.

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Инициатором такого нововведения выступила британская организация Ref Support, поддерживающая арбитров. Ее руководители предложили запретить игрокам подходить к судьям во время матчей, чтобы те не провоцировали рефери и не создавали конфликтные эпизоды. Согласно возможному запрету, футболист не сможет подойти к судье ближе, чем на два метра. Исключение может стать ситуация, когда арбитр сам пригласил футболиста к разговору.

Поводом к такой инициативе организации стал недавний инцидент в Английской Премьер-лиге. Боковой арбитр матча между Ливерпулем и Арсеналом (2:2) Константин Хатцидакис в перерыве встречи осознанно локтем ударил по лицу защитника "мерсисайдцев" Эндрю Робертсона, который агрессивно хотел что-то ему доказать. В настоящее время Хатцидакис отстранен от работы на время рассмотрения дела.

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