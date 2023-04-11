Нужно выдерживать дистанцию: в Англии футболистам запретят приближаться к судьям
Источник:The Times
В Англии могут пойти на революционный шаг. Нововведение снизит количество конфликтных ситуаций и провокативных эпизодов.
Футболистам, выступающим в Англии, могут запретить приближаться к судьям. Все из-за недавнего громкого инцидента.
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Инициатором такого нововведения выступила британская организация Ref Support, поддерживающая арбитров. Ее руководители предложили запретить игрокам подходить к судьям во время матчей, чтобы те не провоцировали рефери и не создавали конфликтные эпизоды. Согласно возможному запрету, футболист не сможет подойти к судье ближе, чем на два метра. Исключение может стать ситуация, когда арбитр сам пригласил футболиста к разговору.
Поводом к такой инициативе организации стал недавний инцидент в Английской Премьер-лиге. Боковой арбитр матча между Ливерпулем и Арсеналом (2:2) Константин Хатцидакис в перерыве встречи осознанно локтем ударил по лицу защитника "мерсисайдцев" Эндрю Робертсона, который агрессивно хотел что-то ему доказать. В настоящее время Хатцидакис отстранен от работы на время рассмотрения дела.
Другие схожие ситуации в футболе
- Судьи в мире часто становятся жертвами футболистов, или же собственных эмоций, поэтому такое нововведение в Англии выглядит достаточно логичным.
- В Мексике возник эпизод, когда судья матча не справился с собственной агрессией и коленом ударил футболиста в пах, за что и поплатился. Арбитр был отстранен на 12 поединков.
- В Украине тоже возникали подобные инциденты, однако страдали уже судьи. В матче Первой лиги футболист Полесья Вадим Червак толкнул в спину арбитриню поединка Софию Причину, сразу же извинившись перед ней. Однако президент "волков" решил строго наказать игрока, который не смог обуздать свои эмоции