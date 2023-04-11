Футболістам, які виступають в Англії, можуть заборонити наближатися до суддів. Все через недавній гучний інцидент.

Варте уваги Спіймав найяскравішу зірку: клуб зі Саудівською Аравії покепкував з високомірності Роналду

Менше контакту, будь ласка

Ініціатором такого нововведення виступила британська організація Ref Support, яка підтримує арбітрів. Її керівники запропонували заборонити гравцям підходити до суддів під час матчів, аби ті не провокували рефері та не створювали конфліктні епізоди. Згідно з можливою забороною, футболіст не зможе підійти до судді ближче, аніж на два метри. Винятком може стати ситуація, коли арбітр сам запросив футболіста до розмови.

Приводом для такої ініціативи організації став нещодавній інцидент в Англійській Прем'єр-лізі. Боковий арбітр матчу між Ліверпулем та Арсеналом (2:2) Костянтин Хатцідакіс у перерві зустрічі усвідомлено ліктем вдарив по обличчю захисника "мерсисайдців" Ендрю Робертсона, який агресивно хотів щось йому довести. На даний момент Хатцидакіс відсторонений від роботи на час розгляду справи.

Інші схожі ситуації у футболі