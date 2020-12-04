Футболисты Динамо и Шахтера Илья Забарный и Жуниор Мораес получили прямые красные карточки в 11 и 10 туре чемпионата Украины соответственно. Стало известно, сколько футболисты пропустят из-за дисквалификаций.

За что были удалены Мораес и Забарный

Футболист Шахтера Мораес на 29-й минуте матча против Александрии ушел в подкат. Пытаясь перехватить мяч, Жуниор поскользнулся и грубо шипами влетел в ногу Евгения Банады, пишет 24 канал.

Кстати Жуниор Мораес не поможет Шахтеру в ключевых матчах в 2020 году

Арбитры матча Екатерина Монзуль только после использования системы VAR показала нападающему прямую красную карточку.

Видео фола Мораеса

Защитник Динамо Илья Забарный был удален за похожий фол. 18-летний игрок Динамо попытался отобрать мяч у игрока Ворсклы Руслана Степанюка, но поскользнулся и влетел назад прямой ногой в область паха.

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Забарный также был удален после использования видеоповтора. Впрочем, удаление Ильи сомнительно, хотя фол жесток. В частности, во время атаки Ворсклы был офсайд, который прозевали арбитры.

Забарный стал самым молодым футболистом в истории Динамо, получавшим удаление.

Видео нарушения Забарного

Как наказали футболистов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании Жуниора Мораеса и Ильи Забарного.

Футболисты отстранены на один матч и еще один условно. Игрокам грозила дисквалификация на два матча.