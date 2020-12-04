Футболісти Динамо і Шахтаря Ілля Забарний та Жуніор Мораес отримали прямі червоні картки в 11 та 10 турі чемпіонату України відповідно. Стало відомо, скільки футболісти пропустять через дискваліфікації.

За що були вилучені Мораес та Забарний

Футболіст Шахтаря Мораес на 29-й хвилині матчу проти Олександрії пішов у підкат. Намагаючись перехопити м'яч, Жуніор послизнувся та грубо шипами влетів у ногу Євгена Банади, пише 24 канал.

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Арбітриня матчу Катерина Монзуль тільки після використання системи VAR показала нападнику пряму червону картку.

Відео фолу Мораеса

Захисник Динамо Ілля Забарний був вилучений за схожий фол. 18-річний гравець Динамо спробував відібрати м'яч у гравця Ворскли Руслана Степанюка, але послизнувся та влетів тому прямою ногою в область паху.

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Забарний також був вилучений після використання відеоповтору. Втім, вилучення Іллі сумнівне, хоча фол жорстокий. Зокрема, під час атаки Ворскли був офсайд, який проґавили арбітри.

Забарний став наймолодшим футболістом в історії Динамо, який отримував вилучення.

Відео порушення Забарного

Як покарали футболістів

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання Жуніора Мораеса та Іллі Забарного.

Футболістів відсторонено на один матч та ще один умовно. Гравцям загрожувала дискваліфікація на два поєдинки.