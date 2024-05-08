У вівторок, 7 травня, футболіста команди Хуст Миколу Сираша на вокзалі затримали працівники ТЦК. Після цього зв'язок з гравцем зник.

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Циткін: У Сираша в Києві залишилася дружина з хворою дитиною

Хронологію подій відтворив головний тренер Хуста Володимир Циткін. Він підтвердив, що Сираша затримали на вокзалі. Потім 25-річного футболіста відвезли у військкомат, після чого з ним зник зв'язок.

"Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв'язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав.

Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів", – сказав Циткін.

Тренер розповів, що у військкоматі відмовилися щось пояснювати. Лише вдалося дізнатися, що гравця відвезли до Мукачева.

Також Циткін пояснив, чому Сираш опинився на вокзалі. Напередодні команда грала на виїзді і Микола відпросився додому, бо у нього хвора дитина.

Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною,

– розповів тренер Хуста.

На думку тренера, керівництво УАФ повинно визначитися, чи потрібно далі проводити чемпіонат. Адже бронь є лише у п'яти клубів. Може трапитися ситуація, коли у професійних команд будуть забирати по декілька футболістів. Тоді грати буде нікому і потреба у змаганнях відпаде.

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