У вівторок, 7 травня, футболіста команди Хуст Миколу Сираша на вокзалі затримали працівники ТЦК. Після цього зв'язок з гравцем зник.
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Циткін: У Сираша в Києві залишилася дружина з хворою дитиною
Хронологію подій відтворив головний тренер Хуста Володимир Циткін. Він підтвердив, що Сираша затримали на вокзалі. Потім 25-річного футболіста відвезли у військкомат, після чого з ним зник зв'язок.
"Жодної інформації про нього немає, Микола не на зв'язку, його телефон вимкнений. Людину просто викрали серед білого дня, без повістки, без будь-яких підстав.
Перед тим як у нього забрали телефон, Коля встиг набрати мого помічника і все розповів", – сказав Циткін.
Тренер розповів, що у військкоматі відмовилися щось пояснювати. Лише вдалося дізнатися, що гравця відвезли до Мукачева.
Також Циткін пояснив, чому Сираш опинився на вокзалі. Напередодні команда грала на виїзді і Микола відпросився додому, бо у нього хвора дитина.
Коля поїхав до Києва, він переселенець із Чернігова, живе в Ірпені. Сираш весь цей час опікувався дитиною, а вчора повернувся і сталося таке. Зараз його дружина в Києві одна з хворою дитиною,
– розповів тренер Хуста.
На думку тренера, керівництво УАФ повинно визначитися, чи потрібно далі проводити чемпіонат. Адже бронь є лише у п'яти клубів. Може трапитися ситуація, коли у професійних команд будуть забирати по декілька футболістів. Тоді грати буде нікому і потреба у змаганнях відпаде.
Мобілізація і спорт: основні моменти
- Нагадаємо, що 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набере чинності 18 травня. Після цього чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі.
- Міністерство молоді та спорту України опублікувало перелік установ та організацій, які отримали бронь від мобілізації. Серед них п'ять футбольних клубів УПЛ: Динамо, Шахтар, Кривбас, Дніпро-1 та Оболонь.