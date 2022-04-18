Футболиста сборной Украины Сикана удалили за драку на футбольном поле
Ганза, за которую на правах аренды выступает Даниил Сикан, 17 апреля сыграла дома против Регенсбурга. Украинец отличился со знаком минус.
Из-за воспалительного характера
21-летний форвард открыл домашний поединок Ганзы на скамье запасных. Даниил Сикан вышел на поле в середине второго тайма и успел отметить, но отнюдь не голом, пишет 24 канал.
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Уже в компенсированное время украинский легионер принял участие в толчее и получил серьезное наказание от арбитра. Украинец увидел перед собой красную карточку.
Это первое извлечение Сикана в футболке немецкого клуба.
- В общей сложности за Ганзу отыграл во Второй Бундеслиге 10 матчей, в которых уже успел запомниться дебютным голом и ассистом.
- Футболист будет выступать в аренде за Ганзу до 30 июня 2022, после чего вернется в Шахтер.
К слову, встреча клуба украинца против Регенсбурга завершилась мировой 1:1. Ничья принесла Ганге одно очко. Теперь после 30 туров команда Сикана занимает 12 место, имея в своем активе 28 пунктов.