Из-за воспалительного характера

21-летний форвард открыл домашний поединок Ганзы на скамье запасных. Даниил Сикан вышел на поле в середине второго тайма и успел отметить, но отнюдь не голом, пишет 24 канал.

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Уже в компенсированное время украинский легионер принял участие в толчее и получил серьезное наказание от арбитра. Украинец увидел перед собой красную карточку.

Это первое извлечение Сикана в футболке немецкого клуба.

В общей сложности за Ганзу отыграл во Второй Бундеслиге 10 матчей, в которых уже успел запомниться дебютным голом и ассистом.

Футболист будет выступать в аренде за Ганзу до 30 июня 2022, после чего вернется в Шахтер.

К слову, встреча клуба украинца против Регенсбурга завершилась мировой 1:1. Ничья принесла Ганге одно очко. Теперь после 30 туров команда Сикана занимает 12 место, имея в своем активе 28 пунктов.

Напомним! Ганза отличилась хорошим поступком. Немецкий клуб вместе с фанатами собрал деньги и победил в борьбе за лот Сикана. Данило выложил медаль победителя чемпионата мира U-20. Теперь эту награду вернут футболисту или отдадут в клубный музей.