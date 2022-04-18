Севилья – Реал 2:3

Голы: Ракитич, 21, Ламела, 25 – Родриго, 50, Иглесиас, 82, Бензема, 90+2

Хозяева первыми открыли счет в матче, заработав право на перспективный штрафной. Ракитич искусным ударом из стандарта положил мяч в сетку ворот Реала – 1:0, пишет 24 канал.

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Уже через четыре минуты Севилья удвоила преимущество табло. Корона выбежал лицом к лицу с голкипером, но обыграть его не смог. Мяч отскочил под удар Ламелы, забивший уже в незащищенные ворота – 2:0.

Бензема хорошо приложился к мячу из пределов штрафной, но пробил прямо по центру ворот.

Именно с таким счетом закончилась первая часть матча.

Невероятная 45-минутка от Реала

После перерыва Бензема упустил прекрасный момент, чтобы сменить цифры на табло.

На 50-й минуте Родриго откликнулся на прострел от Карвахаля и ударом в одно касание отквитал один мяч – 2:1.

Голкипер справился с мощным ударом Милитао с дальней дистанции.

На 63-й минуте Бензема целил в дальний нижний угол ворот Севилья. Но мяч пролетел рядом со штангой.

Упраздненный гол! Винисиум мастерски принял мяч на грудь и красиво забил за Реал. Но судья после помощи ВАР отменил взятие ворот из-за игры рукой.

В конце поединка Иглесиас реализовал удачную передачу от Карвахаля, ставшего автором двух голевых ремней – 2:2.

Уже в компенсированное к матчу время Бензема снова пришло на спасение "Королевскому клубу". Родриго отдал передачу на грани вратарской соперника. Мяч долетел до Карима, легко прошившего сетку ворот Реала – 2:3.

Реал вырвал победу в выездном поединке против Севильи.

Севилья – Реал: видеообзор матча