Через запальний характер
21-річний форвард розпочав домашній поєдинок Ганзи на лаві запасних. Данило Сікан вийшов на поле у середині другого тайму та встиг відзначити, але аж ніяк не голом, пише 24 канал.
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Вже у компенсований до матчу час український легіонер взяв участь у штовханині та отримав серйозне покарання від арбітра. Українець побачив перед собою червону картку.
Це перше вилучення Сікана у футболці німецького клубу.
- Загалом за Ганзу відіграв у Другій Бундеслізі 10 матчів, у яких вже встиг запам'ятатись дебютним голом та асистом.
- Футболіст виступатиме в оренді за Ганзу до 30 червня 2022-го, після чого повернеться у Шахтар.
До слова, зустріч клубу українця проти Регенсбурга закінчився мировою 1:1. Нічия принесла Ганзі одне очко. Тепер після 30 турів команда Сікана посідає 12-те місце, маючи у своєму активі 28 пунктів.