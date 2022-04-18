Через запальний характер

21-річний форвард розпочав домашній поєдинок Ганзи на лаві запасних. Данило Сікан вийшов на поле у середині другого тайму та встиг відзначити, але аж ніяк не голом, пише 24 канал.

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Вже у компенсований до матчу час український легіонер взяв участь у штовханині та отримав серйозне покарання від арбітра. Українець побачив перед собою червону картку.

Це перше вилучення Сікана у футболці німецького клубу.

Загалом за Ганзу відіграв у Другій Бундеслізі 10 матчів, у яких вже встиг запам'ятатись дебютним голом та асистом.

Футболіст виступатиме в оренді за Ганзу до 30 червня 2022-го, після чого повернеться у Шахтар.

До слова, зустріч клубу українця проти Регенсбурга закінчився мировою 1:1. Нічия принесла Ганзі одне очко. Тепер після 30 турів команда Сікана посідає 12-те місце, маючи у своєму активі 28 пунктів.

Нагадаємо! Ганза відзначилась хорошим вчинком. Німецький клуб разом із фанатами зібрав кошти та переміг у боротьбі за лот Сікана. Данило виклав медаль переможця чемпіонату світу U-20. Тепер цю нагороду повернуть футболісту або віддадуть у клубний музей.