Благотворительная миссия выполнена
Ганза смогла перебить все ставки, сделанные в борьбе за лот украинского футболиста. Немецкий клуб собирал средства совместно с болельщиками команды.
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Ставка немецкого клуба была в размере 32 тысячи долларов, которую никто так и не смог превзойти. Золотая медаль чемпионата мира до 20 лет досталась Ганге почти за 1 миллион гривен. Все средства пойдут на нужды Украины.
Ганза не хотела, чтобы футболист терял драгоценную награду, поэтому принял участие в аукционе в поддержку Украины. Теперь медаль вернется в руки Сикана или будет выставлена в клубном музее.
Клуб украинца выступает во второй лиге Германии. После 29 туров Ганза занимает только 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.
Карьера Сикана в Ганге
- 20-летний форвард выступает в Ганге по правам аренды. Его контракт принадлежит Шахтеру.
- Сикан пополнил ряды немецкого клуба в конце января 2022 года.
- За новую команду сыграл 9 матчей, в которых отличился дебютным голом и ассистом.
- 30 июня 2022 вернется в состав "горняков".