Футболист сборной Мартиники Жан-Мануэль Недр пытался перевезти в чемодане более 100 килограммов кокаина. Соучастником преступления стала девушка полузащитника.

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Его карьере конец

Оба арестованы 31 декабря в аэропорту Руасси (Франция). Футбольный клуб 29-летнего Недра Айглюн дю Ламентин уже подтвердил эту информацию, но заверил, что нет никаких связей с игроком на этой провальной афере.

Похоже, что на этом его футбольная карьера закончилась.

Уже есть первые результаты судебного заседания, которое прошло 4 января. Следовательно, Жан-Мануэль Недр заключили в тюрьму, а его девушку выпустили под судебный залог.

Что известно о футболисте-преступнике Жан-Мануэле Недра