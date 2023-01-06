Футболист сборной Мартиники Жан-Мануэль Недр пытался перевезти в чемодане более 100 килограммов кокаина. Соучастником преступления стала девушка полузащитника.
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Его карьере конец
Оба арестованы 31 декабря в аэропорту Руасси (Франция). Футбольный клуб 29-летнего Недра Айглюн дю Ламентин уже подтвердил эту информацию, но заверил, что нет никаких связей с игроком на этой провальной афере.
Похоже, что на этом его футбольная карьера закончилась.
Уже есть первые результаты судебного заседания, которое прошло 4 января. Следовательно, Жан-Мануэль Недр заключили в тюрьму, а его девушку выпустили под судебный залог.
Что известно о футболисте-преступнике Жан-Мануэле Недра
- Всю карьеру выступал в родной стране. За нынешний клуб выступает с 2016 года.
- В сезоне-2022/2023 провел 2 матча в Кубке Франции.
- В своем активе 20 поединков за сборную Мартиники. Правда, результативными действиями он не отличался.