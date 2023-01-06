Футболіст збірної Мартиніки Жан-Мануель Недр намагався перевезти у валізі понад 100 кілограмів кокаїну. Співучасницею злочину стала дівчина півзахисника.

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Його кар'єрі кінець

Обох заарештували 31 грудня в аеропорту Руассі (Франція). Футбольний клуб 29-річного Недра Айглюн дю Ламентін вже підтвердив цю інформацію, але запевнив, що немає жодних зв'язків із гравцем під час цієї провальної афери.

Схоже, що на цьому його футбольна кар'єра закінчилась.

Вже є перші результати судового засідання, яке відбулось 4 січня. Відтак, Жан-Мануель Недр ув'язнили, а його дівчину випустили під судову заставу.

Що відомо про футболіста-злочинця Жан-Мануеля Недра