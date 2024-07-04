Футболист бретонского клуба, имя которого не называется, сбил 51-летнюю женщину. Это произошло во второй половине июня, к сожалению, через несколько дней после инцидента она умерла.

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Детали трагедии

По информации издания, авария произошла на центральном проспекте Ренна на непроезжей части. Вместе с 18-летним игроком, который управлял электросамокатом, был еще один пассажир – он оказался несовершеннолетним.

После задержания молодых людей были проведены следственные действия. По их результатам, в крови обоих не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Отмечается, что сейчас футболист опустошен и считает, что его карьера теперь завершена. 4 июля его должны передать в прокуратуру. Какое наказание грозит игроку пока неизвестно.

К слову. В составе Ренна есть только два 18-летних футболиста – Жереми Жаке и Матис Ламбурд.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Ренн занял десятое место в чемпионате Франции и дошел до полуфинала национального Кубка.