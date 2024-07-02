3 июня Реал официально объявил переход Килиана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе с ПСЖ завершился в конце прошлого сезона, поэтому "сливочным" игрок достался бесплатно.
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Что ответил Винисиус на предложение ПСЖ
Парижане попытались заманить звезду Реала, предложив ему контракт на 500 миллионов евро.
Однако несмотря на такое щедрое предложение, Винисиус все же склоняется к тому, чтобы остаться в “королевском” клубе.
Напомним, что над уходом из “королевского” клуба раздумывает украинец Андрей Лунин.