Футболіст бретонського клубу, ім'я якого не називається, збив 51-річну жінку. Це сталося у другій половині червня, на жаль, через декілька днів після інциденту вона померла.
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Деталі трагедії
За інформацією видання, аварія сталася на центральному проспекті Ренна на непроїжджій частині. Разом з 18-річним гравцем, який керував електросамокатом, був ще один пасажир – він виявився неповнолітнім.
Після затримання молодиків було проведено слідчі дії. За їх результатами, у крові обох не було виявлено ні алкоголю, ні наркотиків.
Зазначається, що наразі футболіст спустошений і вважає, що його карʼєра тепер завершена. 4 липня його мають передати до прокуратури. Яке покарання загрожує гравцю поки невідомо.
Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Ренн посів десяте місце у чемпіонаті Франції та дійшов до півфіналу національного Кубка.