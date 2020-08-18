Футболиста "Львова" Богунова дисквалифицировали за договорные матчи в Беларуси
В Беларуси местная футбольная ассоциация дисквалифицировала полузащитника Ярослава Богунова. Сейчас футболист выступает за ПФК "Львов".
Ярослава Богунова дисквалифицировали на два года. Также его оштрафовали на 200 базовых величин (около 60 тысяч гривен). Причиной дисквалификации является участие в договорных матчах, когда Богунов выступал за белорусский клуб "Нафтан".
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О каких договорных матчах идет речь
- Ярослав Богунов с 2013 года выступал в Беларуси. Сначала за "Белшину", позже за "Нафтан". А после этого за "Крумкачы". Летом 2019 год стал игроком ПФК "Львов".
- За "Нафтан" он выступал в 2017 году. Именно тогда он и принял участие в договорном матче. Об этом позже футболист и сам признался после допроса в полиции. Он получил 900 евро за то, что "Нафтан" проиграл на выезде брестскому "Динамо".
- В Беларуси расследовали серию договорных матчей с участием нескольких команд, в том числе "Нафтана". Богунов в этом деле проходил как свидетель.
- Расследование договорных матчей закончилось тюремным сроком только для одного футболиста – Алексея Козлова. Михаил Горбачев, который и передал деньги Богунову, был приговорен к ограничению свободы на три года без направления в учреждение открытого типа.
- Решение о дисквалификации Богунову было принято еще 6 августа. Кроме него, дисквалифицировали еще 15 футболистов, трое из которых – пожизненно.