В Беларуси местная футбольная ассоциация дисквалифицировала полузащитника Ярослава Богунова. Сейчас футболист выступает за ПФК "Львов".

Ярослава Богунова дисквалифицировали на два года. Также его оштрафовали на 200 базовых величин (около 60 тысяч гривен). Причиной дисквалификации является участие в договорных матчах, когда Богунов выступал за белорусский клуб "Нафтан".

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О каких договорных матчах идет речь