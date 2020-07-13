В Беларуси суд вынес приговор причастным к договорным матчам в футболе. Один из участников этого дела – Алексей Козлов – получил тюремный срок.

Речь идет о как минимум 16 договорных матчах, как установило следствие. А также о фактах хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор, пишет "Прессбол".

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Из всех обвиняемых, реальный тюремный срок получил лишь один футболист – бывший игрок белорусских клубов "Торпедо-БелАЗ", минского "Динамо", "Белшина", "Нафтан", "Орша" и олимпийской сборной Беларуси Алексей Козлов. Его приговорили к 2 годам колонии усиленного режима. После оглашения приговора он был взят под стражу прямо в зале суда.

Еще несколько обвиняемых были приговорены к ограничению свободы. Двое из них – Виктор Боровичский и Виталий Ланько – с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 4 и 3 года соответственно.

Что такое исправительное учреждение открытого типа?

Это исправительное учреждение в Беларуси, куда отправляют часть осужденных, совершивших не тяжкие уголовные преступления. Под пристальным контролем администрации они устраиваются на работу и начинают жить по стандартному распорядку дня: подъем, завтрак, рабочий день, ужин, отбой. С перерывами на выходные дни и праздники. В Беларуси такие заведения получили название "химия".

Некоторые причастные к этому делу получили различные сроки исправительных работ. Еще часть осужденных – жизнь на свободе, но с ограничениями.