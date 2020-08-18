У Білорусі місцева футбольна асоціація дискваліфікувала півзахисника Ярослава Богунова. Зараз футболіст виступає за ПФК "Львів".

Ярослава Богунова дискваліфікували на два роки. Також його оштрафували на 200 базових величин (близько 60 тисяч гривень). Причиною дискваліфікації є участь у договірних матчах, коли Богунов виступав за білоруський клуб "Нафтан".

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Про які договірні матчі йде мова