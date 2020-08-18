Футболіста "Львова" Богунова дискваліфікували за договірні матчі в Білорусі
У Білорусі місцева футбольна асоціація дискваліфікувала півзахисника Ярослава Богунова. Зараз футболіст виступає за ПФК "Львів".
Ярослава Богунова дискваліфікували на два роки. Також його оштрафували на 200 базових величин (близько 60 тисяч гривень). Причиною дискваліфікації є участь у договірних матчах, коли Богунов виступав за білоруський клуб "Нафтан".
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Про які договірні матчі йде мова
- Ярослав Богунов з 2013 року виступав у Білорусі. Спочатку за "Белшину", згодом "Нафтан". А після цього за "Крумкачи". Влітку 2019 року став гравцем ПФК "Львів".
- За "Нафтан" він виступав у 2017 році. Саме тоді він і взяв участь у договірному матчі. Про це згодом футболіст і сам зізнався після допиту в поліції. Він отримав 900 євро за те, що "Нафтан" програв на виїзді брестському "Динамо".
- В Білорусі розслідували серію договірних матчів за участі декількох команд, в тому числі "Нафтана". Богунов у цій справі проходив як свідок.
- Розслідування договірних матчів закінчилося тюремним терміном лише для одного футболіста – Олексія Козлова. Михайло Горбачов, який і передав гроші Богунову, був засуджений до обмеження волі на три роки без направлення в заклад відкритого типу.
- Рішення щодо дискваліфікації Богунову було прийнято ще 6 серпня. Окрім нього, дискваліфікували ще 15 футболістів, трьох з яких – пожиттєво.