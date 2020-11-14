Один из игроков английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает Daily Mail. Издание утверждает, что ему известна личность задержанного футболиста.

Однако, оно не будет ее раскрывать по юридическим причинам. Известно, что футболисту больше 20 лет, он удерживал девушку у себя дома и насиловал ее.

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Инцидент произошел в октябре в доме футболиста, однако полиция задержала его только 11 ноября, затем он был отпущен под залог. Сейчас полиция продолжает расследование происшествия.

Задержанный отрицал любые правонарушения. Пока никаких обвинений не предъявлено.