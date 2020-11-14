Один з гравців Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) затриманий поліцією за підозрою в згвалтуванні і незаконному позбавленні волі.

Про це повідомляє Daily Mail. Видання стверджує, що йому відома особистість затриманого футболіста.

Однак, воно не буде її розкривати з юридичних причин. Відомо, що футболістові більше 20-ти років, він утримував дівчину у себе вдома і ґвалтував її.

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Інцидент стався в жовтні в будинку футболіста, проте поліція затримала його тільки 11 листопада, потім він був відпущений під заставу. Зараз поліція продовжує розслідування події.

Затриманий заперечував будь-які правопорушення. Поки що жодних звинувачень не висунуто.