Новый клуб Тайсона не сможет платить футболисту зарплату, как в Шахтере
Футбольная сага с переходом футболиста Шахтера Тайсона в бразильский Интернасьонал набирает обороты. Интернасьонал может получить Тайсона бесплатно, однако этого для бразильцев оказывается мало.
Как сообщает GZH, Интернасьонал продолжает предпринимать попытки подписать контракт с Тайсоном. Как известно, сам футболист выражал готовность вернуться в свой родной клуб.
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Что мешает трансферу?
Новое руководство Интернасьонал провело переговоры с агентом 32-летнего бразильца Альсьоне Дорнеллесе. Сообщается, что клуб не готов оформить переход игрока за любую цену.
Тайсону, который выступает за Шахтер с 2013 года, придется пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы снова играть за Интернасьонал. Он в 2010 году переехал из Бразилии в Украину, где начал карьеру в Металлисте.
По информации GZH, Тайсон зарабатывает в Шахтере 250 000 евро. Интернасьонал якобы не может столько ему платить.
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