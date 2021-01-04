Футбольная сага с переходом футболиста Шахтера Тайсона в бразильский Интернасьонал набирает обороты. Интернасьонал может получить Тайсона бесплатно, однако этого для бразильцев оказывается мало.

Как сообщает GZH, Интернасьонал продолжает предпринимать попытки подписать контракт с Тайсоном. Как известно, сам футболист выражал готовность вернуться в свой родной клуб.

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Что мешает трансферу?

Новое руководство Интернасьонал провело переговоры с агентом 32-летнего бразильца Альсьоне Дорнеллесе. Сообщается, что клуб не готов оформить переход игрока за любую цену.

Тайсону, который выступает за Шахтер с 2013 года, придется пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы снова играть за Интернасьонал. Он в 2010 году переехал из Бразилии в Украину, где начал карьеру в Металлисте.

По информации GZH, Тайсон зарабатывает в Шахтере 250 000 евро. Интернасьонал якобы не может столько ему платить.

Вашему вниманию. Контракт Тайсона с Шахтером истекает 30 июня 2021 года. Следовательно, уже сейчас футболист может вести переговоры о переходе в другой клуб бесплатно. Сообщалось, что Шахтер готов отпустить его зимой за 800 000 евро.