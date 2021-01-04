Футбольна сага з переходом футболіста Шахтаря Тайсона у бразильський Інтернасьонал набирає обертів. Інтернасьонал може отримати Тайсона безкоштовно, однак цього для бразильців виявляється замало.

Як повідомляє GZH, Інтернасьонал продовжує робити спроби підписати контракт з Тайсоном. Як відомо, сам футболіст висловлював готовність повернутися у свій рідний клуб.

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Що заважає трансферу?

Нове керівництво Інтернасьонал провело переговори з агентом 32-річного бразильця Альсьоне Дорнеллесе. Повідомляється, що клуб не готовий оформити перехід гравця за будь-яку ціну.

Тайсону, який виступає за Шахтар з 2013 року, доведеться піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьонал. Він у 2010 році переїхав з Бразилії в Україну, де розпочав кар'єру в Металісті.

За інформацією GZH, Тайсон заробляє у Шахтарі 250 000 євро. Інтернасьонал начебто не може стільки йому платити.

До уваги. Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. Відтак, уже зараз футболіст може вести переговори про перехід в інший клуб безкоштовно. Повідомлялося, що Шахтар готовий відпустити його взимку за 800 000 євро.