Новий клуб Тайсона не зможе платити футболісту зарплату, як у Шахтарі
Футбольна сага з переходом футболіста Шахтаря Тайсона у бразильський Інтернасьонал набирає обертів. Інтернасьонал може отримати Тайсона безкоштовно, однак цього для бразильців виявляється замало.
Як повідомляє GZH, Інтернасьонал продовжує робити спроби підписати контракт з Тайсоном. Як відомо, сам футболіст висловлював готовність повернутися у свій рідний клуб.
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Нове керівництво Інтернасьонал провело переговори з агентом 32-річного бразильця Альсьоне Дорнеллесе. Повідомляється, що клуб не готовий оформити перехід гравця за будь-яку ціну.
Тайсону, який виступає за Шахтар з 2013 року, доведеться піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьонал. Він у 2010 році переїхав з Бразилії в Україну, де розпочав кар'єру в Металісті.
За інформацією GZH, Тайсон заробляє у Шахтарі 250 000 євро. Інтернасьонал начебто не може стільки йому платити.
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