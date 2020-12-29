Шахтер отказал победителю Лиги чемпионов в трансфере Тете: космическая сумма предложения
В летнее трансферное окно мюнхенская Бавария серьезно интересовалась талантливым нападающим Шахтера из Бразилии Тете. Украинский гранд отказал немцам в щедром предложении.
Победитель Лиги чемпионов был не прочь видеть в своей команде талантливого лидера атаки Шахтера Тете. Мюнхенцы предлагали за игрока 70 миллионов евро. Но украинский клуб неожиданно отказал такому предложению с космической суммой денег, сообщает журналист Алекс Баге.
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Неожиданный отказ
Никакие деньги не могли положительно повлиять на трансфер бразильца из "горняков". Президент клуба Ринат Ахметов оставил футболиста для выполнения поставленных задач. Сейчас на игрока охотятся Реал и два клуба из Манчестера – Сити и Юнайтед.
Если игрок таки сменит клуб, то 15% от продажи получит бразильский Гремио, который воспитал футболиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Тете в 17 миллионов евро.
- В конце февраля 2019-го года Гремио продал Тете в украинский гранд. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
- В этом сезоне Тете сыграл в футболке команды Луиша Каштру 12 матчей, в которых один раз огорчал вратаря соперника и еще дважды ассистировал на партнеров по команде. В его пассиве одна желтая карточка. Всего в сезоне бразилец атакующего звена сыграл 19 поединков, забил 2 раза и выполнил 4 голевые передачи.
- Первый круг Шахтер завершил на втором месте, в их активе 29 очков, уступая лишь одним пунктом лидеру Динамо. Еврокубковый сезон донецкий клуб продолжит в Лиге Европы.
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