В летнее трансферное окно мюнхенская Бавария серьезно интересовалась талантливым нападающим Шахтера из Бразилии Тете. Украинский гранд отказал немцам в щедром предложении.

Победитель Лиги чемпионов был не прочь видеть в своей команде талантливого лидера атаки Шахтера Тете. Мюнхенцы предлагали за игрока 70 миллионов евро. Но украинский клуб неожиданно отказал такому предложению с космической суммой денег, сообщает журналист Алекс Баге.

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Неожиданный отказ

Никакие деньги не могли положительно повлиять на трансфер бразильца из "горняков". Президент клуба Ринат Ахметов оставил футболиста для выполнения поставленных задач. Сейчас на игрока охотятся Реал и два клуба из Манчестера – Сити и Юнайтед.

Если игрок таки сменит клуб, то 15% от продажи получит бразильский Гремио, который воспитал футболиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость Тете в 17 миллионов евро.